Emergenza maltempo: «Stanziati oltre 80mila euro per gli interventi urgenti»

ROCCASTRADA – «Ammontano a circa 84.700 euro le risorse stanziate dal Comune di Roccastrada per ripristinare i danni provocati sul patrimonio pubblico dagli eventi metereologici eccezionali dello scorso 29 ottobre» a farlo sapere una nota dell’Ente.

«I fondi – illustra la nota – sono stati recuperati attraverso alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2018 e andranno a finanziare interventi su tutto il territorio comunale. In particolare, a Roccastrada saranno interessati il Parco del Chiusone, il Teatro comunale dei Concordi, l’asilo nido e la scuola secondaria di primo grado, mentre a Ribolla, dopo il ripristino della guaina di copertura del tetto, sono previsti interventi di sistemazione anche al Centro civico».

«L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Francesco Limatola – ha stanziato le risorse per far fronte nel più breve tempo possibile alle prime emergenze, individuando gli interventi più urgenti. Nei giorni scorsi, abbiamo segnalato alla Regione Toscana anche i danni subiti in altre zone del nostro territorio e siamo in attesa di ricevere notizie dopo che la Regione stessa ha dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito del maltempo di fine ottobre».