Emergenza Aurelia, il ministero invia all’Anas la lettera di Lolini

GROSSETO – Il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, nella persona del direttore generale per le strade e le autostrade Conti, ha trasmesso ufficialmente ad Anas la lettera dell’onorevole Mario Lolini sulla necessità e sull’urgenza dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della statale Aurelia tra Grosseto e Capalbio, ergendosi a garante della necessità di intervento richiesto, chiedendo all’ente di “fornire alla scrivente direzione generale ogni utile informazione relativamente alla questione di cui trattasi”.

“Sono fiducioso – spiega con un pizzico di soddisfazione il parlamentare leghista – che l’impegno preso, e la disponibilità di risorse destinate al progetto, porteranno ad un avvio positivo dell’iter per l’intervento e che il medesimo si potrà realizzare in tempi ragionevoli, per il bene del nostro territorio e di coloro che usufruiscono di quegli oggi così pericolosi chilometri di strada”.