Eccellenze del territorio: Seam a Londra per promuovere l’enogastronomia di Maremma

GROSSETO – «Lunedì scorso a Londra, nell’ambito del World Travel Market, la Seam SpA e l’enogastronomia maremmana sono stati indubbi protagonisti tagliando il nastro di inaugurazione dell’evento» a farlo sapere una nota della società.

«Il presidente Francalanci, infatti – chiarisce la nota – ha presentato ad un parterre di assoluto prestigio (Alberto Peruzzini direttore di Toscana Promozione, Giovanni Bastianelli e Maria Elena Rossi, direttore esecutivo e direttore marketing dell’Enit, Gianni Leoni Area Manager Alitalia, rappresentanti dell’Ambasciata italiana a Londra e numerosi assessori regionali, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto, e ai numerosi operatori internazionali la Seam SpA, come driver utilizzabile per raggiungere la maremma, e alcune eccellenze dell’enogastronomia locale».

«Lo chef grossetano Moreno Cardone – prosegue la nota -ha infatti un lunch di tre portate a base di prodotti locali messi a disposizione dai produttori della zona. Nel dare riscontro dell’evento, la Seam, coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la sua riuscita: i due ambiti turistici per il supporto fornito, Moreno Cardone e il suo staff per la disponibilità e la professionalità che anche in questa occasione ha dimostrato, Grosseto Export per l’opera di sensibilizzazione svolta verso le imprese associate ma soprattutto le aziende che hanno messo a disposizione i loro prodotti – Caseificio Il Fiorino e Caseificio di Manciano, Oleificio Olma, la Coop. Pescatori di Orbetello, Salumificio Mori, Azienda Agricola Serrata Lunga,Tenuta Val delle Rose e le Cantine Cecchi».

«La destinazione Maremma – conclude la nota -ha destato molto interesse fra i tour operator stranieri, i quali hanno richiesto il supporto dei tour operator presenti per studiare l’offerta dei percorsi turistici più adatti».