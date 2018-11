Ubriachi, causano un incidente e fuggono. All’arrivo dei Carabinieri li aggrediscono

PORTO SANTO STEFANO – È stata una notte movimentata quella tra sabato e domenica, a Porto Santo Stefano. Una nottata che è finita con l’arresto di due persone per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

A finire in carcere una coppia residente a Porto Santo Stefano. I due, dopo una serata allegra in un bar, che aveva portato anche ad alcune discussioni, hanno preso l’auto per rientrare a casa, ma alla prima rotonda subito dopo il locale hanno tamponato una donna.

Non si sono però fermati, e hanno proseguito verso casa. I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca dei due e hanno trovato l’auto, danneggiata, tranquillamente parcheggiata sotto casa. Quando la coppia si è accorta dell’arrivo dell’auto dell’Arma è uscita di casa. I due, chiaramente ubriachi, hanno aggredito i carabinieri che li hanno arrestati.

La coppia ha trascorso la notte in carcere e questa mattina è prevista l’udienza per direttissima presso il tribunale di Grosseto.