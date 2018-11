Maltempo, sì allo stato di emergenza: «Il Governo ha capito la gravità della situazione»

GROSSETO – «Mi unisco alla soddisfazione del presidente Enrico Rossi per la delibera dello stato di emergenza nazionale da parte del governo per il maltempo che, lo scorso 29 ottobre, si è abbattuto anche sulla Maremma» a dirlo il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Il governo – aveva annunciato il governatore della Toscana nei giorni scorsi – ha attivato la dichiarazione di stato d’emergenza per le regioni italiane, compresa la Toscana, colpite dagli effetti del maltempo del 28, 29 e 30 ottobre. Lo ringrazio per aver risposto positivamente a questa nostra richiesta. Ora attendo la nomina di commissario per mettermi subito a lavoro con le risorse che il Consiglio Regionale ha gia stanziato (5 milioni) ed con quelle che eventualmente il governo deciderà di stanziare».

«Attendiamo quindi le risorse necessarie che si sommeranno a quelle che il Consiglio regionale ha già stanziato – chiarisce Vivarelli Colonna – Grazie, perciò, al governo nazionale che ha capito la gravità di quello che è successo in Toscana e si è attivato subito per far ripartire il nostro territorio»