Scuola, la visita: «Dobbiamo avere attenzione per i luoghi dove crescono i nostri ragazzi»

FOLLONICA – “Dobbiamo avere attenzione per i luoghi dove crescono e studiano i nostri ragazzi, per questo come consigliere provinciale di questo territorio ho a cuore le condizioni di tutti gli Istituti Superiori frequentati dai ragazzi dei comuni delle Colline Metallifere”. A dichiaralo Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima e consigliere provinciale che, dopo l’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima, ha visitato, insieme ad Olga Ciaramella consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, le strutture dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica.

Nella foto Olga Ciaramella, Marcello Giuntini e la vice preside Rita Celati