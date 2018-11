Piscina comunale: «Il progetto va avanti, sarà presentato in un’assemblea pubblica»

ORBETELLO – «La giunta stamani ha compiuto un nuovo e importante passo in avanti nella tabella di marcia per arrivare alla costruzione della piscina comunale a Orbetello Scalo. È stato infatti approvato il documento di indirizzo per la progettazione» a farlo sapere è il primo cittadino. lagunare, Andrea Casamenti.

«Questa fase – spiega il sindaco – si concluderà il 28 dicembre con la presentazione alla popolazione presso l’Auditorium Comunale del rendering della piscina. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di completare la progettazione entro il 2019, completare le procedure di gara e aggiudicazione dei lavori entro il 2020 e partire con i lavori di costruzione della piscina comunale a Orbetello Scalo ad inizio del 2021».

«Le caratteristiche della piscina per la progettazione saranno – illustra il sindaco – vasca principale per il nuoto agonistico (gare a livello nazionale) delle dimensioni di 25 x16,5 m (otto corsie), profondità 1,80 metri, vasca per i bambini delle dimensioni di 12,5 x 6 metri, profondità massima 1 metro, palestra per riscaldamento atleti, tribuna per il pubblico con circa 200 posti, locali spogliatoi atleti, locali spogliatoi personale, bagni per il pubblico, locali bar, locali tecnici, spazi da destinare per le attività sportive degli istituti scolastici, aree esterne a verde, parcheggi adeguati».

«Dopo decenni e decenni di chiacchiere – conclude Casamenti – noi stiamo andando avanti concretamente e spediti per raggiungere questo importante obiettivo e per il nostro Comune la costruzione della piscina comunale oltre che una grande occasione sarà un servizio importante per i nostri sportivi, per i giovani e meno giovani, per tutti i cittadini, un fatto storico».