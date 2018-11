Meriti sportivi, l’annuncio: «Assegnato il Leone d’argento 2018». Ecco tutti i vincitori

ORBETELLO – La Società Canottieri Orbetello vince il Leone d’argento 2018 per meriti sportivi, insieme alla società sportiva dell’anno, la commissione ha assegnato anche i premi per miglior atleta nel mondo e migliori atleti in Italia.

«Si è riunita la Commissione per nominare i vincitori per quest’anno – annuncia il consigliere delegato all sport del Comune lagunare, Matteo Mittica – e vorrei ringraziare tutti i cittadini che unitamente alle società sportive hanno inviato innumerevoli segnalazioni, il mio scopo è quello di far crescere questo premio, sulla cui nascita ho creduto, con un coinvolgimento sempre maggiore di anno in anno della gente comune e vedo che la direzione è quella giusta».

«Il Leone d’argento – spiega Mittica – ha lo scopo e l’ambizione di incarnare lo spirito di valorizzazione socio-sportiva al fine di premiare e quindi incoraggiare i nostri atleti a raggiungere sempre risultati maggiori, nonché, dare un riconoscimento agli sportivi che abbiano portato lustro al Comune di Orbetello in Italia e nel mondo in tutti gli sport, il dato stupefacente è che ne abbiano abbiamo moltissimi che sovente ottengono risultati strabilianti tre mille sacrifici e abnegazioni nel totale anonimato. Per una volta tutti insieme siamo orgogliosi senza distinzione di chi porta orgoglio al nostro paese».

«Ecco i vincitori – continua il consigliere – che ricordo e sottolineo sono stati scelti tra quelli espressamente indicati dal pubblico e societa’: Atleta nel mondo: Lorenzo Gennari – Circolo nautico e della vela Argentario (vela); Atleti in Italia: Giulia Talenti – Gao Orbetello (nuoto pinnato), Costanza De Santis – Sporting Club Albinia (judo); Ludovica Loffredo – Cus Albinia (pattinaggio). La società sportiva dell’anno è la società Canottieri Orbetello».

«La premiazione ufficiale – conclude il consigliere – avverrà nel prossimo consiglio comunale di Novembre con consegna del premio da parte del sindaco».