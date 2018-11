Le ragazze del gruppo spettacolo vicecampionesse regionali

GAVORRANO – Vicecampionesse toscane di pattinaggio grazie a un’ottima prestazione per il gruppo spettacolo Roller’s Angels al campionato regionale dei Gruppi Folk di Colle di Val d’Elsa.

Le atlete del gruppo spettacolo Gaia Filippi, Letizia Impedovo, Benedetta Chiti, Gaia Fanelli, Giorgia Stevanato, Sofya Valori, Alena Pistillo, Anna Marrini e Alessia Passero, dopo una gara tiratissima, hanno raggiunto un ottimo secondo posto nella categoria under 14.

Grande soddisfazione per la società Asd Pattinaggio artistico Gavorrano, anche perché il gruppo si era già classificato al secondo posto a giugno durante il Trofeo Regionale.

Le Roller’s Angels, fra mille difficoltà dovute agli impedimenti logistici per allenarsi in modo continuo, hanno confermato il loro buon livello tecnico e un impegno costante. A loro vanno i complimenti della società mentre alle allenatrici Gaia Schiffini e Giulia Pavin i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto.

Ora la concentrazione e gli obiettivi si spostano sulla Rassegna Nazionale di Pesaro dove fra un mese le ragazze del pattinaggio di Gavorrano tenteranno di migliorare il quinto posto assoluto ottenuto nel 2017.