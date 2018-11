Il Circolo Pattinatori omaggia il Blue Soccer Grosseto e piega il Follonica B

GROSSETO – Tutto da pronostico nella quarta giornata del campionato di serie B di hockey. Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox travolge sulla pista amica di via Leoncavallo il giovanissimo Follonica B con un sonoro 16-0.

I ragazzi di Massimo Mariotti dopo nemmeno nove minuti erano già avanti 3-0, ma hanno proseguito ad aggredire gli azzurrini di Federico Pagnini per migliorare la loro condizione anche in vista della trasferta di sabato prossimo a Prato.

Chiusi i primi venticinque minuti sul 10-0, nella ripresa il coach Mariotti ha dato spazio alle seconde linee, chiedendo loro la stessa intensità del quintetto di partenza: dieci i minuti giocati dal portierino Tommaso Bruni e otto i minuti concessi al debuttante Bardini, che comincia così a respirare il clima della prima squadra. I follonichesi hanno fatto quel che hanno potuto di fronte allo strapotere dell’Edilfox, che per la seconda gara di fila non ha concesso reti agli avversari.

Nella goleada grossetana la palma del migliore va sicuramente a Gionata Vecoli, autore di sei centri. Poker per Luigi Brunelli, tripletta per Matteo Battaglia e doppietta per Alessandro Saitta. Va considerato comunque che i portieri ospiti sono riusciti ad evitare un bottino più ampio.

Nonostante l’avversario fosse giovane e inesperto il Grosseto ha dato una bella dimostrazione di forza. I ragazzi di Mariotti si trovano a memoria e possono sicuramente proseguire nel loro cammino in vetta alla classifica. Tra l’altro solo l’Hockey Viareggio riesce a tenere il passo dell’Edilfox, visto che il Follonica A di Filippo Guerrieri non è riuscito ad andare oltre il pari sulla pista di Prato.

Una presenza d’eccezione all’impianto grossetano. Ad assistere alla sfida c’erano I ragazzi speciali della Blue Soccer, la squadra creata dall’Associazione Iron Mamme, invitati dalla società biancorossa. Il vicepresidente del Circolo Pattinatori Giorgio Giusti ha consegnato ai rappresentanti della squadra una maglia ricordo. «Un’esperienza molto gradita – si legge nel profilo Facebook della squadra – ai nostri ragazzi che hanno mostrato notevole interesse. Ringraziamo il presidente Stefano Osti, il coach Massimo Mariotti, Giorgio Giusti, Biase Cristinzio e Matteo Alfieri per l’ospitalità».

CP Edilfox Grosseto-Follonica B 16-0

CP EDILFOX: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Bardini, Rosati, Gemignani, Brunelli, Battaglia. All. Massimo Mariotti.

FOLLONICA B: Fillini, Fiorini; Biasetti, Lorenzo Biancucci, Matassi, Montauti, Jacopo Mariotti, Palmieri, Rondelli, Edoardo Mariotti. All. Federico Pagnini.

ARBITRO: Andrea Rossi.

RETI: nel p.t. 1’53 Battaglia, 2’29 Brunelli, 8’55 Vecoli, 15’40 e 16’22 Brunelli, 17’29 Ale Saitta, 20’17 e 22’01 Vecoli, 23’07 Ale Saitta, 24’38 Vecoli. Nel s.t. 1’31 Gucci, 5’19 Battaglia, 8’56 Brunelli, 10’05 Battaglia, 22’46 e 24’5 Vecoli.

NOTE: esordio in serie B di Alessandro Bardini, classe 2002.

I risultati del 4° turno: Hockey Viareggio-Carispezia Sarzana 8-3, Hockey Prato-Follonica A 5-5, Hockey Siena-Ecoambiente Maliseti 10-2, Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 5-7, Edilfox Grosseto-Follonica B 16-0.

La classifica: Edilfox Grosseto, Viareggio Hockey 12; Follonica A 10; Hockey Prato 8; Siena 7; Camaiore 4; Follonica B 3; Sarzana 1; Maliseti e Cgc Viareggio 0.