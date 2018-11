Grande azienda incontra i giovani, i colloqui al centro per l’impiego: ecco come partecipare

FOLLONICA – «Il Centro per l’Impiego di Follonica, mercoledì 28 novembre, organizza una giornata di colloqui con l’azienda Fer-Energy per incontrare giovani in cerca di occupazione. Quattro i profili cercati: energy manager, operatore front office, operatore back office reparto tecnico e tecnico installatore manutentore» a farlo sapere il Centro per l’impiego in una nota.

«Per ognuno sono richieste alcune competenze di base – spiega la nota -Energy manager: diploma di scuola media superiore, predisposizione al contatto con il pubblico e la vendita, non superare i 35 anni di età, ottima conoscenza della lingua italiana. Operatore front office: diploma di scuola media superiore, non superare i 35 anni di età, buona conoscenza del pacchetto Office, ottima conoscenza della lingua italiana. Operatore back office reparto tecnico: non superare i 35 anni di età, buona conoscenza del pacchetto Office, ottima conoscenza della lingua italiana, esperienza di almeno tre anni in segreteria e attività similari. Tecnico installatore manutentore: non superare i 35 anni di età, esperienza di almeno tre anni nella manutenzione e installazione di caldaie e climatizzatori, nella gestione di richieste di pronto intervento e assistenza su apparecchi gas/elettrici, patente B».

«Questo incontro rientra nel ciclo di eventi «Imprese al Centro» – prosegue la nota – che hanno come scopo principale quello di favorire l’incontro tra imprese e persone in cerca di lavoro, offrendo alle aziende l’opportunità di entrare direttamente in contatto con nuovi potenziali candidati e fornire a questi informazioni utili sulle stesse, sull’organizzazione e sulla gestione delle risorse umane. Nello specifico si vuole fare conoscere ai giovani in cerca di nuove opportunità di lavoro l’organizzazione dell’azienda Fer-Energy, i mercati di riferimento, i servizi e i prodotti offerti, i criteri di scelta di nuovi collaboratori e, contestualmente, dare la possibilità ai partecipanti di presentare il proprio profilo all’azienda».

«Chi è interessato – conclude la nota – può lasciare il proprio curriculum vitae, entro e non oltre martedì 20 novembre, al Centro per l’Impiego di Follonica, in via Pietro Nenni 2, o spedirlo all’indirizzo mail serviziimprese.follonica@regione.toscana.it, con l’oggetto: «Fer-Energy». Si ricorda d’indicare: nome, cognome, recapito telefonico e allegare il curriculum. Le candidature saranno preselezionate in ordine di arrivo».