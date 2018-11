Giùlemanidall’informazione: «Domani al fianco dei giornalisti per difendere la libera stampa»

GROSSETO – «Saremo al fianco dei giornalisti domani, davanti alla prefettura di Firenze, per dire anche noi: giù le mani dall’informazione! La misura è davvero colma, non è più possibile tollerare il ripetersi di attacchi, di insulti volgari, di minacce di ritorsione nei confronti di un’intera categoria di professionisti» così Leonardo Marras e Monia Monni, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale, annunciano l’adesione al presidio indetto dai giornalisti e che si svolgerà domani alle 12 davanti alla prefettura di Firenze».

«La libera informazione, che mai deve essere sottoposta né alla censura né a tentativi di intimidazione – spiegano i due esponenti democratici -costituisce uno dei capisaldi delle democrazie avanzate. Per queste ragioni e per testimoniare la nostra vicinanza a tutti gli operatori dell’informazione toscana e nazionale parteciperemo al flash mob promosso dalla Fnsi».