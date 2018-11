Giovanili del Circolo Pattinatori, sorridono solo gli Under 17 vittoriosi a Forte dei Marmi

GROSSETO – Sorride solo il Cieloverde Under 17 fra le squadre giovanili del Circolo Pattinatori. Il team di mister Ciupi espugna la pista dell’MT Service Forte dei Marmi (6-1 il finale) con una bella prestazione. Biancorossi quasi perfetti in difesa e spietati in attacco. In vantaggio grazie a Lorenzo Alfieri, a segno al 2’50, i biancorossi sono andati al riposo sul 2-0, grazie ad Alessio Casaburi in rete al 14’14.

Nella ripresa il Cieloverde ha allungato fino al 6-0, grazie alle prodezze di Casaburi e Alfieri, che hanno firmato una tripletta a testa. Solo al 36’24 il Forte dei Marmi è riuscito ad andare a segno con Giuntoli. Blu Burroni e compagni hanno disputato una prova convincente

FORTE DEI MARMI: Iacopi, Bazzichi; Dal Porto, Chereches, Giovannelli, Canci, Tartarini, Bicicchi, Nieto, Giuntoli (1). All. Andrea Biagi.

CIELOVERDE: Bruni, Raffaello Ciupi; Blu Burroni, Casaburi (3), Leonardo Ciupi, Rossi, Cardi, Alfieri (3), Bortolini. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

Secca sconfitta del Cieloverde Under 15 sulla pista dell’Hockey Sarzana (12-2). I ragazzi di Marco Zanobi, al cospetto di una compagine ben attrezzata, hanno pagato la differenza di età e la mancanza di esperienza in categoria. Sotto 3-0 per i gol di Baldocchi e la doppietta di Navalesi (alla fine autore di quattro reti), i biancorossi hanno accorciato al 5’20 con Dario Casini, prima di andare al riposo sotto 7-1. Nella ripresa i liguri hanno allungato fino all’11-1 prima del gol al 26’24 di Samuel Cardi, prima del dodicesimo centro di Zannoni.

SARZANA: Andreoni, Vivoli; Matti (1), Zannoni (1), Danesi (2), Dentelli (2), Navalesi (4), Angeletti (2), Baldocchi (1). All. Fabrizio Bassani.

CIELOVERDE C.P. GROSSETO: Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini (1), Cardi (1), Pippi, Lumi Burroni, Tognarini. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

Ko anche per il Bora Bora Under 11, che è stato sconfitto nel derby dal Follonica (7-2).