Dalla serie B agli Under 13, tris di vittorie per l’Olimpic Massa

MASSA MARITTIMA – Fine settimana più che positivo per le formazioni Olimpic che proseguono la loro marcia imbattute. Sabato pomeriggio, nonostante il brutto incidente che ha coinvolto la carovana Olimpic diretta a Borgo San Lorenzo, la formazione Under 15 ha travolto la Fiorentina con un perentorio 14 a 40 che non lascia spazio a interpretazioni.

Superioresia per età che per prestanza fisica, il team massetano ha colto la possibilità per una rotazione dell’organico; dieci infatti gli atleti in rete, con la soddisfazione della prima segnatura in campionato per alcuni giovanissimi. I massetani, imbattuti dopo tre gare, conducono la classifica in virtù della differenza reti in compagnia di Scarperia e Medicea.

L’Olimpic in campo: Bizzarri F.; Chesi G. (5); Giovannetti C. (4); Orioli T. (2); Paradisi A. (1); Salioski Ad.; Salioski Ar. (6); Spadini D. (8); Tasselli D.; Tassoni S. (5); Qosja S. (3); Tupaylo R. (5); Veliu F. (2).

All. Bargelli Simone, Bargelli Emilio.

Scivola sul velluto anche la formazione di serie B che, tra le mura amiche, domina il Carrara per 41 a 21.

Gli apuani, con formazione ridotta e molti giovani in campo, vanno presto in debito d’ossigeno e dopo un 3 pari iniziale, subisce la supremazia Olimpic.

Micidiali i contropiede massetani ad opera di Zorzi e Brogi e le staffilate di Gai e Muoio. Buona anche la prova dei portieri Burzacchini, Selmani e Rahmani. Mister Gabrielli ruota in sicurezza la formazione in campo, dieci gli atleti in rete, con la rinnovata gioia del goal in questo campionato per Toninelli, Bernardini e Bargelli Emilio. In classifica l’Olimpic guida la classifica in un terzetto occupato anche da Grosseto e Poggibonsese.

Per l’Olimpic in campo Bargelli E. (1); Beneventi E. (1); Brogi C. (4); Ghini F. (2); Muoio M. (6); Raia A.; Ruberto A. (2): Bernardini M. (2); Gai G. (11); Rahmani A.; Zorzi A. (9); Selmani R.; Buezacchini D.; Toninelli L. (3). All. Gabrielli Massimiliano, Muoio Stefano

Buona anche la prestazione degli Under 13 che, in amichevole a Tavarnelle, superano i pari età per 16 a 19. Simulazione in vista dell’inizio di campionato, con 4 tempi da 10 minuti, che ha visto i metalliferi con una buona preparazione e intesa e pronti ad affrontare in casa il Prato, il 24 Novembre per l’avvio del torneo.