“Boy love trend”: dopo il singolo, arriva il nuovo videoclip di Andrea Riccio

GROSSETO – E’ uscito il nuovo videoclip “Boy love trend” del cantante maremmano Andrea Riccio: il singolo era uscito il 14 settembre, giorno del suo compleanno.

«La scelta della data non è stata casuale – spiega Riccio – proprio perché il singolo rappresenta – una rinascita, un progetto curato tutto da solo e che ho a cuore perchè è stata una ripartenza. Come sempre, mi racconto in prima persona, il mio quotidiano e, con questo singolo, ho deciso di raccontare una sua storia d’amore ai tempi delle discoteche e dei social network. Il brano ha riscosso tantissimo successo, su Instagram sono arrivate moltissime storie da fan di tutta italia e, per ringraziarli, le ho messe nel mio profilo mentre cantavano ed ascoltavano la mia canzone, pensate, inoltre, che solo su Spotify il brano ha raggiunto più di 25mila Streaming».

«Ora è arrivato il momento del videoclip – prosegue il cantante – che, come sempre, vede al centro la Maremma e mostra la bellezza della nostra terra, coinvolgendo anche alcune strutture tra cui l’Istituto Tecnico Grafico del Polo Bianciardi di Grosseto e il Bagno Moderno a Marina Di Grosseto». In più

L’apprezzamento per il talento di Riccio è in continua crescita: sui social comunica con tutti i suoi fan, che tiene aggiornati passo passo, tanto che su Instagram ha un seguito di 28mila follower e i video delle sue canzoni hanno ottenuto mezzo milione di visualizzazioni.

«Sto già lavorando a moltissime sorprese – conclude Andrea – tra cui nuove canzoni e nuovi progetti che, piano piano, svelerò»