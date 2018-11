Videomaker grossetano vince il Festival internazionale Sanremo videoclip award

SANREMO – Nel noto locale romano di musica live “Riverside”, si è tenuta la Finale del Festival “Sanremo videoclip award” prodotto da Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett. La commissione tecnica, durante l’’estate, ha visionato 123 Videoclip pervenuti da tutto il mondo, portandone in finale 29.

Per la categoria cover, il vincitore è stato un fotografo e videomaker grossetano, Federico Giussani, che ha creato un videoclip musicale prendendo spunto da un celebre video dei Queen, adattandolo ad un servizio di matrimonio, genere che prende il nome di “Marryoke”.

I Classificato – FEDERICO GIUSSANI ” I want to break free”

link per la visualizzazione:

https://youtu.be/jJKbxuMN4u4

https://vimeo.com/282477925

www.barrettinternationalgroup.com

Le Proiezioni sono state accompagnate da interviste agli artisti intervenuti, condotte da Alessia Colombo di Radio Plastik. Al termine della giornata il M° Vince Tempera e il regista e autore della fotografia Matteo De Angelis hanno tenuto un workshop sul tema del Videoclip e del suo utilizzo.

I vincitori ritireranno i premi durante una Cerimonia di Premiazione a Sanremo nella settimana del Festival della Canzone Italiana, dove il Maestro Vince Tempera insieme all’attrice Virginia Barrett premierà i protagonisti del videoclip Marta Grazzini e Gian Piero De Gregorio ed il fotografo regista del video Federico Giussani.

La Giuria composta da:

Vince Tempera ( Presidente – Musicista, Arrangiatore, Compositore, Direttore di 45 Orchestre del Festival della Canzone Italiana di Sanremo)

Martine Brochard (Attrice di Cinema e Teatro, Scrittrice)

Angelo Bassi ( Produttore Mediterranea Film)

Matteo De Angelis ( Regista e Autore della Fotografia AIC IMAGO’ )

Virginia Barrett ( Musicista, Attrice e Regista – Patron del Festival),

dopo una giornata di proiezioni ha stilato la classifica dei Vincitori, suddivisi in diverse categorie.