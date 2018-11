Terza vittoria per il Gavorrano, San Giovanni Valdarno espugnata 2-0

SAN GIOVANNI VALDARNO – Ritorno al successo per il Gavorrano che inanella la terza vittoria in campionato e il quarto risultato utile consecutivo sul rettangolo di gioco della Sangiovannese. I rossoblù iniziano col piede giusto siglando due reti nel primo tempo con Brenci e Gomes, per poi gestire una gara non facile contro un’avversaria meglio classificata.

Migliora ulteriormente la posizione di graduatoria del team di Rigucci, adesso a 14 punti a metà girone.

SANGIOVANNESE: Garbinesi, Marghi, Papini, Mazzolli, Scoscini, Benedetti, Rontini, Tacconi, Invernizzi, Muselli, Gerardini. A disposizione: Allegranti, Tafani, Calori, Somigli, Muscas, Loffredo, Mencagli, Baldesi, Diletto. All. Buso.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Brenci, Gagliardini, Bruni, Pardera, Cela, Gomes, Conti, Grifoni. A disposizione: Aglietti, Pupeschi, Bartoccini, Lucarelli, Moscati, Costanzo, Mori, Carlotti, Koci. All. Rigucci.

ARBITRO: Zamagni di Cesena; assistenti Capelli e Cortinovis di Bergamo.

MARCATORI: 20′ Brenci, 22′ Gomes.