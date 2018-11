La Pallavolo Follonica domina nel derby, Luca Consani superato 3-0

GROSSETO – E’ follonichese il derby maremmano della quinta giornata del campionato di serie C, con la Pallavolo Follonica Hotel Parrini che batte a domicilio il Luca Consani Grosseto con un netto 3-0. Una partita senza storia a favore delle azzurre, che si sono presentate al gran completo sul parterre grossetano e hanno fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico. Solo il primo set, comunque mai in discussione, si è dimostrato più combattuto: nella seconda e nella terza frazione, invece, le follonichesi hanno letteralmente schiacciato le grossetane, incapaci di reagire.

«Vittoria molto importante – ha detto Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – perché non era affatto scontata: tutti i derby nascondono insidie e questo non faceva certo eccezione. Le nostre ragazze sono state bravissime, hanno saputo interpretare nel modo migliore una partita difficile. Ci prendiamo altri tre punti che ci avvicinano al primo obiettivo stagionale: quota 32, la salvezza. Ma non abbiamo fatto ancora nulla, percià testa bassa e pedalare».

La vittoria proietta le follonichesi al settimo posto in classifica con sette punti, al pari di Errepi Mtk Grosseto e Pantera Lucca, ma c’è da ricordare che la Pallavolo Follonica deve ancora recuperare la gara casalinga contro l’Under 21 Lupi Santa Croce, non disputata per l’inagibilità del Palagolfo. La Pallavolo Follonica torna in campo sabato 17 novembre alle 21 al Palagolfo contro l’U21-Pediatrica Specialist.

Luca Consani Grosseto-Pallavolo Follonica Hotel Parrini 0-3 (22/25; 9/25; 12/25)

Pallavolo Follonica: Basnik, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Paradisi, Parrini, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 5a giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Delfino Brescia–Lupi Estintori San Miniato 3-2

Fanball Il Discobolo–Pallavolo Cascina

Entomox Peimar Calci–Volley Sei Rose Rosignano 3-2

U21-Lupi Santa Croce–Errepi Mtk Grosseto 0-3

Luca Consani Grosseto–Pallavolo Follonica 0-3

U21-Pediatrica Specialist–Volley Pantera Lucca 2-3

Baia del Marinaio Volley Cecina–Fiora Buggiano 3-2

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 14 punti; Fiora Buggiano 13; Entomox Peimar Calci 10; Pallavolo Cascina 9; Volley Sei Rose Rosignano, Lupi Estintori San Miniato 8; Pallavolo Follonica, Errepi Mtk Grosseto, Volley Pantera Lucca 7; U21-Pediatrica Specialist 6; Luca Consani Grosseto, Pallavolo Delfino Pescia 3; Fanball Il Discobolo 2; U21-Lupi Santa Croce 0.