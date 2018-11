VATESE – È stato presentato in anteprima a Varese, nell’ambito della settima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale, Digitalife, il film realizzato in occasione dei venti di Varesenews. Un progetto collettivo, dedicato al cambiamento, tante storie che raccontano come sia cambiata la vita con internet e con il digitale. Tante storie che danno vita ad un’unica grande storia: con emozioni e umanità il film ci restituisce la realtà di oggi, così differente e così profondamente legata al digitale rispetto alla nostra esistenza nel passato, ma non un passato lontano, un passato dietro l’angolo, soltanto venti anni fa.

Da Varese al Nicaragua, dal deserto all’Everest, nel film, prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione ente dello Spettacolo, per la regia di Francesco Raganato c’è anche un pezzo di Maremma. È la storia del nostro giornale, o meglio dei giornalisti de IlGiunco.net che con l’avvento del digitale terrestre e la chiusura della tv nella quale lavoravano, si ritrovarono disoccupati dalla sera alle mattina, ma grazie al digitale riuscirono a dare vita al giornale online che tutti oggi conoscono come il quotidiano della Maremma.

di 12 Galleria fotografica Glocal 2018









«Per noi – ha detto Daniele Reali, presente a Varese alla prima proiezione dil film – è un onore far parte di questo progetto che girerà tutta l’Italia. Da una parte è una grande soddisfazione essere una delle “voci” che raccontano il cambiamento avvenuto grazie alla tecnologia, al digitale e a internet perché questa oggi è la nostra vita e dall’altra anche un grande orgoglio aver portato la nostra terra, la Maremma, all’interno del film. Per questo vogliamo ringraziare Varesenews che ha prodotto la pellicola e in particolare il direttore Marco Giovannelli, che ci ha dato la possibilità di raccontare la nostra storia».

Il film che nei prossimi mesi farà tappa nelle sale cinematografiche italiane, nel 2019 potrebbe arrivare anche a Grosseto, dove la redazione de IlGiunco.net è già a lavoro per organizzare un evento che accompagni la proiezione di Digitalife.