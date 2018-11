ULTIM’ORA: Sale sull’autobus e si versa un liquido sospetto nei piedi

Aggiornamento delle 20,50

L’uomo è salito sull’autobus a Massa Marittima ed è sceso a Follonica. E’ stato soccorso dal 118 alla stazione di Follonica e trasportato in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata per prelevare la sostanza rimasta sul pullman all’interno parcheggiato all’interno del deposito Tiemme. Un campione è stato inviato all’Asl di Grosseto per le analisi del caso.

FOLLONICA – Un uomo è salito su un autobus versandosi sui piedi un flacone di una sostanza da identificare. E’ successo all’interno del deposito Tiemme di Follonica: per soccorrerlo sono intervenuti una squadra del comando dei vigili del fuoco di Grosseto, distaccamento di Follonica, insieme al personale medico del 118.

L’uomo è stato portato all’ospedale. Sul posto anche un mezzo nbcr dei vigili del fuoco inviato dal comando per gli interventi nei quali devono essere neutralizzate sostanze pericolose o sospette.