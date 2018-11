Primo derby per il Circolo Pattinatori contro il Follonica B, Mariotti: «Mi aspetto una partenza aggressiva»

GROSSETO – Primo derby della stagione per il Circolo Pattinatori Edilfox che domani domenica alle 18 sulla pista di via Leoncavallo riceverà la visita del Follonica B. La formazione biancorossa allenata da Massimo Mariotti viaggia in testa alla classifica, imbattuta dopo tre punti, mentre gli azzurrini allenati da Federico Pagnini hanno messo in tasca la scorsa settimana i primi tre punti, superando un po’ a sorpresa un Hockey Siena con qualche assenza importante.

Sulla carta quello che si presenta all’Edilfox, reduce da un sonoro 11-0 inflitto al Maliseti Prato, è un compito agevole contro un avversario giovanissimo, composto in gran parte da under 17 che devono fare esperienza per entrare in futuro nella rosa di A1, rinforzati da Matassi (ex Castiglione) e dal portiere Fiorini (ex Scs). Nonostante ciò l’allenatore grossetano chiede una prestazione sopra le righe, per chiudere subito i conti e poi dare spazio a chi ne ha avuto meno in queste prime settimane.

«Mi aspetto – dice Massimo Mariotti – una partenza aggressiva da parte dei miei ragazzi, che in settimana hanno lavorato seriamente per mettere in tasca la quarta vittoria consecutiva e per presentarsi nell’impegnativa trasferta di Prato nella migliore condizione».

La novità in casa biancorossa è il debutto ufficiale di Alessandro Bardini, classe 2002, uno dei giovani cresciuti nel vivaio del CP Grosseto. A fargli spazio sarà Andrea Lugli. «Bardini, come Angeloni e Leopizzi, si sta impegnando e cresce – sottolinea Massimo Mariotti – Approfitto di queste gare sulla carta più facili per far respirare loro il clima partita».

Prima della partita il presidente Stefano Osti consegnerà una maglia alla Blue Soccer, la squadra creata all’associazione Iron Mamme, che sarà ospite della società.

I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Bardini, Rosati, Gemignani, Brunelli e Battaglia.