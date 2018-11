Match ad alta tensione per l’Atlante Grosseto: arriva la capolista Tombesi Ortona

GROSSETO – L’impegno più difficile per l’Atlante Grosseto, nel campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. I maremmani ospitano infatti, per la sesta di campionato, la battistrada Tombesi Ortona, leader del gruppo B a punteggio pieno e con i migliori attacco e difesa.

Tutt’altra situazione di graduatoria per il gruppo di mister Chiappini, ancora a zero nonostante impegno e dedizione ma in crescita dopo l’ulti gara in casa del Prato, dove ha fatto registrare un ottimo inizio e ha scoperto doti da bomber del suo giocatore Galindo, autore di un poker: adesso vietato guardare alla classifica e obbligo di massima concentrazione per una sfida tutta in salita.

Arbitreranno Iannuzzi di Roma 1 e Ribaudo di Roma 2; cronometrista Bensi di Grosseto. Il fischio d’inizio è oggi alle 15 alla Bombonera.