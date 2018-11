ORBETELLO – Appuntamento con la pulizia delle spiagge del territorio di Orbetello che, colpite dalla forte ondata di maltempo, sono state riempite di rifiuti dalle mareggiate e sia l’amministrazione comunale che i cittadini si mobilitano per iniziare a raccogliere i materiali di scarto.

«Come promesso – dice l’amministrazione lagunare in una nota – ha avuto inizio l’intervento di pulizia straordinaria delle spiagge dopo il maltempo e le mareggiate dei giorni scorsi che ha portato molti rifiuti sulle spiagge. Presenti il Sindaco, Andrea Casamenti con il Senatore Berardi, l’Assessore Minucci, il Consigliere Comunale Poccia per verificare gli interventi. Dopo gli interventi dei giorni scorsi su tutto il territorio comunale si tratta di una nuova e pronta risposta da parte dell’Amministrazione Comunale».

Per quanto riguarda la mobilitazione dei cittadini, l’appuntamento è domani, 11 novembre a partire dalle 9, con un gruppo di volontari, quelli di #bandaburrasca, organizzati dal presidenti dei Pescatori Sportivi di Orbetello, Fabio Lubrano, che si ritroveranno sulla spiaggia della Feniglia, lato Ansedonia: «Noi da buoni cittadini attaccati al nostro territorio, faremo la nostra parte e ci sentiremo orgogliosi di averla fatta – spiega Lubrano – invito tutta la popolazione a partecipare, è una buona occasione per portare i figli e insegnare loro il rispetto per l’ambiente e, in particolare, per il mare, in modo tale che poi lo possano trasmettere ai loro figli, perché a questo ritmo non si prospetta un futuro roseo».

«Abbiamo l’occasione – conclude il presidente – anche con piccole gesta di invertire questa maledetta tendenza, venite in spiaggia, passerete una bella mattinata. Chi può porti con sé rastrelli e qualsiasi sorta di setacci»