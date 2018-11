L’Audace Legnaia non si presenta, tre punti a tavolino per le ragazze dell’Atlante

GROSSETO – Arriva a tavolino in attesa dell’ufficialità della giustizia sportiva la terza vittoria in campionato della formazione femminile dell’Atlante Grosseto. Ieri sera alla Bombonera, l’avversario Audace Legnaia non si è presentato come da programma per il match previsto per le 22.

Unico preavviso, un laconico messaggio sul cellulare di un dirigente grossetano, a circa due ore dall’inizio della gara, che parlava di impossibilità a venire. Senza parole la dirigenza e la squadra biancorosse, che hanno aspettato assieme all’arbitro Mazza di Siena le 22,30, tempo massimo previsto in questi casi.

Finisce quindi con un 6-0 a tavolino e tre punti che proiettano le maremmane a quota 10 nel girone, che sfiorano così la metà classifica. Un paradosso per una compagine che non si risparmia sul campo e che a volte non ha visto concretizzarsi impegno e azioni offensive e che adesso raccoglie bottino pieno senza aver giocato. Si consolida l’ultimo posto del Legnaia, adesso a -1 per la penalizzazione subita.