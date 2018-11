L’Aston Villa schianta il Labriola e vola al comando

SERIE A GROSSETO

Il massimo campionato di Grosseto cerca ancora il suo padrone in un inizio incerto e molto interessante. In copertina ci va l’Aston Villa DentalCoop, capace di balzare in vetta dopo il torrenziale 14 a 5 calato sull’Fc Labriola 1931, schiantato dai gol del trio Ville-Di Ninno-Verde. La matricola terribile raggiunge così proprio il team di Fallani, ma anche il Flamengo Futsal (unica squadra ancora a punteggio pieno), che vince 8 2 contro il Muppet grazie a Margiacchi e Barelli. In quota rimangono anche le “nobili” Fc Mambo e Barbagianni Casinò Cafè, che si spartiscono la posta in palio pareggiando 4 a 4, mentre i campioni in carica del Crystal Palace soffrono, ma escono vincitori 6 a 5 sull’Atletico Barbiere: decisivi Gelso e Briaschi. Riposava il Bar Blue Cafè.

SERIE B GROSSETO

Fc Bascalia e Istia Campini condividono la vetta del campionato cadetto, proseguendo nel proprio percorso netto. Il team moldavo si affida ai soliti Petcov e Topada per vincere 11 a 2 contro le Dolci Innovazioni, mentre Galloni, Piola e Batistoni risolvono la gara per l’Istia Campini nel big match contro il Gori Ecofficina: 10 a 5 il risultato finale. Trotta dell’Industry Crew conferma le sue doti da bomber, ma la sua squadra cade due volte nell’arco di una settimana: prima è il Tpt Pavimenti a imporsi grazie alla cinquina di Ballerano, poi è l’Ottica Guerreschi ad aggiudicarsi 12 a 6 il recupero contando sui gol di Andreini e Pastore. Balzo in avanti del Montalcino grazie alla vittoria sul Rispe Crew, mentre il Rollo Rollo coglie i primi tre punti con il successo di misura (9-8) sul Vets Futsal: da segnalare i poker di Ottobrino e Diaconu.

SERIE C GROSSETO

Girone A

Si mischiano un po’ le carte nel girone A di serie C con il ritiro del Maremma Calcio: il Bar LA Vecchia Pesa rimane così solitario al comando, con Birelli assoluto protagonista del 7 a 6 sugli Spartan (Nicotini 3): sei i gol del punto di riferimento dei gialloneri. Anche gli Sbocciatori sono a punteggio pieno, ma con una gara in meno disputata, e così vengono raggiunti al secondo posto dal Vallerotana Dream Team, con i poker di Iacobucci e Jarju che accompagnano l’onnipresente Ciacci nel 15 a 10 sullo Scansano, in cui brilla Ciolfi. Carpano è il trascinatore del Br Il Porto Talamone nel 10 a 8 sul Joga Bonito di Ragnini, mentre fa un grosso balzo in avanti in classifica l’Angolo Pratiche di Coen che piega 5 a 2 l’Istia Longobarda. Infine, primo punto nei campionati Uisp per l’Endurance Team, che impone il 3 a 3 al MUgen Fc grazie alla doppietta di De Luca.

Girone B

Nel girone B di serie C prosegue invece il duopolio di Fc Millenials e Etrusca Vetulonia Futsal, che comandano a punteggio pieno. Tennistico 6 a 2 per il team di Ghizzani contro la Pizzeria Ristorante Il Melograno, con la doppietta di Innocenti a spianare al strada insieme alle prestazioni di Balestracci e Gallo. I ragazzi di Testini, invece, la spuntano 9 a 7 nell’atteso derby contro lo Sweet Drink Caldana, risolto dalla classe e dalla freddezza sottoporta di bomber Vivarelli. Bene anche l’Fc Approdo, che impartisce una dura lezione (11-1) al quotato Bivio di Ravi, con Mori, Gigli e Ruggiero che timbrano un tris ciascuno, mentre i nove gol di Riccardo Corridori spingono il Good Vibes al largo 13 a 5 sui Wild Boars (Moroni 4). Salgono le quotazioni delle Agenzie per Viaggiare, con il poker di Violi a determinare il 6 a 2 su I Grifoni, mentre nel posticipo vendemmia di gol tra Caffè Banda e La Scafarda (Riemma 6), con i follonichesi che vincono 16 a 9 grazie ai gol di Botti e Lucattini.

CAMPIONATO CALCIO A 7 GROSSETO

Termina in parità (4-4) il duello tra Sesto Senso Crossfit Gr e Nomadelfia Sport nel campionato di calcio a 7: un match divertente e con il risultato sempre in bilico, con le doppiette di Malentacchi, Fortunati e Tavernelli. Un risultato che però regala il primo posto solitario all’Essebi, con Busonero, Navagori e Vongher che timbrano il 5 a 1 sull’Etrusca Vetulonia. Finisce in parità anche Ps Car Center-Il Braciere, un 3 a 3 che regala il primo punto ai ragazzi di Groccia. Rinviata Fc Labriola 1931-Fazzari Autotrasporti.

CHAMPION’S LEAGUE/EUROPA LEAGUE

Due gare disputate anche per le Coppe Internazionali, con l’exploit dei Supereroi che ipotecano il passaggio del turno in Champion’s League con il 22 a 7 sulla Robur Gladio: un risultato largo e di prestigio, firmato da Francesco e Alessio Conti, Ulanio e Rusu. Molto più incerto e combattuto l’esito della gara di Europa League tra Orbetello Futsal e Ottica Guerreschi, con i lagunari che si impongono di misura grazie ai tris di Salzano e Bender. Andreini e Casangeli tengono comunque ampiamente aperto il discorso qualificazione.

CAMPIONATO FOLLONICA

Prende il via anche il campionato di Follonica, leggermente condizionato dal meteo che costringe al rinvio Cave di Campiglia-Real Gavorrano e Lg Tende Da Sole-Pizzeria Ballerini. Tra le altre, bel colpo dell’Immobiliare Serena, con Frosali e Buti che permettono di ottenere l’eccellente scalpo del Piccol Caffè (7-5 il risultato finale), mentre il tris di Uliano spinge il Galloway al 5 a 2 contro il Chattanooga. Vittoria a tavolino per il Pepe Nero sul Riccapizza Cassarello, e la giornata si chiude poi con due pareggi ricchi di gol: 8 a 8 tra Gisa e Gallery Pub, con Manollari e Radu che contrastano Bartoli, Mazzau e Calcagno e 7 a 7 tra Bar Zio e Zia e Tabaccheria Becagli e Nappi. Daiu e Dalipi disinnescano il poker di Cerboni.

CAMPIONATO CAPALBIO/MANCIANO/POLVEROSA

La Robur Gladio si riprende il primo posto nel campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa dopo l’interregno dei Pischelli: 12 a 8 a favore della squadra di Longobardi con le triplette di Morelli e dei fratelli Laghi a tracciare il solco decisivo. Anche i Delfini 74 confermano l’ottimo stato di forma battendo 17 a 4 il Teatricando con Galantini e Conti sugli scudi. L’Edilcasa sfrutta i gol di Tiganasu per piegare 8 a 5 il Bar Le Burle nonostante il buon apporto di Maliziola, mentre il Circolo Giardino si conferma squadra ermetica in difesa con il successo per 4 a 2 sull’Afc Masterchef Utd.

CAMPIONATO ORBETELLO/POZZARELLO

Amici di Marley e Supereroi rimangono in testa al campionato di Orbetello/Pozzarello: il tris di Siddi regala ai santostefanesi il 6 a 2 sugli Spaccatazzine, mentre i Supereroi faticano le proverbiali sette camicie per avere la meglio della Bottega del Pane: la gara termina con un vibrante 10 a 9, con Petroselli e Amenta che fino all’ultimo tengono in bilico il risultato, ma con i soliti Rusu e Conti a griffare il parziale decisivo. Grande prestazione del portiere Bianciardi nel 4 a 2 con cui il Cs La Rosa piega l’Orbetello Futsal: la doppietta di Della Monaca, poi, fa la differenza. Infine, pareggiano 2 a 2 Ugo’s Pub Team e Afc Birrareal: Vigi e Ferraro rispondono a Bagnoli e Sabatini.