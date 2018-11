BRACCAGNI – Si è aperta oggi a Braccagni la quinta edizione di Oltre idea sposi, la manifestazione di Grosseto Fiere tutta dedicata al giorno più bello. A tagliare il nastro il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda, e il presidente di Grossetofiere Andrea Masini.

Gli stand vanno dai fotografi alle location, dai ristoranti alle agenzie di viaggio ai confetti: in un solo giorno è possibile prendere contatti per ogni esigenza per il proprio matrimonio, ogni aspetto organizzativo.

di 26 Galleria fotografica Oltre idea Sposi 2018









Programma:

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

ore 11.00 ore 12.00

ore 15.30/16.15 ore 16.15/17.00 ore 17.00/18.00

ore 18.30/19.00 ore 20.00

Apertura della Manifestazione

Arte pasticcera, dimostrazione pratica

a cura del Consorzio Produttori Latte Maremma

Sfilata di abiti da sposa

di Atelier Mara Spose

“Crazy Voice” della Scuola Comunale di Follonica coro diretto da Valentina Toni

Sfilata di abiti da sposa

di Annalisa Atelier, accompagnamento musicale di Daniela Rocchi

Show cooking dello chef di Geo&Geo Raffaele Lenti

organizzato da IH Hotels Group, Pian dei Mucini Resort

Chiusura della Manifestazione

Arte pasticcera, dimostrazione pratica

a cura del Consorzio Produttori Latte Maremma

Chiusura della Manifestazione

Eventi permanenti in fiera

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER delegazione di Grosseto

I MIGLIORI SPUMANTI LOCALI

IN DEGUSTAZIONE PER I VISITATORI