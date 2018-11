Il Gavorrano in casa della quinta Sangiovannese per ritrovare grinta e prestazione

SAN GIOVANNI VALDARNO – Undicesima fatica di campionato per il Gavorrano, che giocherà sul rettangolo verde della Sangiovannese. Gara non facile per i rossoblù contro la quinta forza del girone nonché reduci da una prestazione non convincente, lenta e con un approccio mentale sbagliato.

“Bisogna lavorare tanto – ha detto il tecnico Atos Rigucci – spero di vedere presto la squadra che vorrei, con il giusto atteggiamento. Squadra troppo giovane? Non conta. Occorre mettere fame e rabbia nelle partite sin dall’inizio. La voglia di fare bene c’è”.

Questi i convocati: Salvalaggio, Aglietti, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mori, Mastino, Lucarelli, Pupeschi, Brenci, Koci, Conti, Pardera, Cela, Costanzo, Bartoccini, Grifoni, Moscati, Gomes e Carlotti.

Arbitrerà Zamagni di Cesena assieme a Capelli e Cortinovis di Bergamo. Il fischio d’inizio è domani alle 14,30 al Virgilio Fedini di san Giovanni Valdarno.

