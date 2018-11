Gli Under 8 del Golfo Rugby continuano a crescere: buono l’ultimo concentramento

FOLLONICA – Exploit della categoria Under 8 in questo 2018 /2019 per la Società Golfo Rugby, sia per iscrizioni che per impegno. I piccoli rugbisti Pietro Bardelli, Ettore Biagini, Edoardo Cavalsani, Matias De Tullio, Iacopo Gaudino, Daniel Marciano, Giulio Ravaglia e Gabriele Santoro hanno dimostrato da subito tenacia e determinazione sia negli allenamenti che nei concentramenti. Già diversi gli appuntamenti affrontati fin qui sia in casa che fuori casa con gli allenatori Tato ALe Ricucci e Benito Bacci.

Nell’ultimo concentramento di domenica scorsa a Grosseto la prima sfida è stata contro il mal tempo ma per fortuna lo sport ha vinto. Il team del Golfo ha giocato con il Rugby San Vincenzo e il Grosseto Rugby in un doppio girone vista la defezione di molte squadre. Qualche partita persa, qualcuna vinta e poi tutti insieme a rifocillarsi in un ottimo Terzo tempo preparato dalle mamme e i babbi del Grosseto Rugby.