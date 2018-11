Disabilità e sport i temi dell’ultimo progetto dell’Invicta Calcio

GROSSETO – Altra bella iniziativa del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani. La società grossetana, nella persona del suo Presidente Paolo Brogelli ha presentato alla Figc di Grosseto un progetto a firma del proprio responsabile tecnico della Scuola Calcio Elite Maurizio Bruni, dal titolo “Disabilità e Sport – Lo sport è un diritto fondamentale per tutti”.

L’iniziativa verte nell’inserimento sia sociale ma anche sportivo dei bambini portatori di handicap al fine di consentire loro di fare sport e di farlo nel modo giusto, ovvero mirando al divertimento e all’impegno. Al momento, i ragazzi inseriti nel progetto fanno parte delle formazioni in base alla loro età anagrafica e stanno dimostrando una passione smisurata per lo sport e in particolare il calcio e stanno dando delle lezioni di vita, sia agli istruttori che ai compagni di squadra per mil loro impegno e per lo spirito che mettono sia negli allenamenti che nelle partite.

Lo staff tecnico impegnato in tale progetto, è composto dal professor Claudio Bellacchi laureato in scienze motorie; dal professor Claudio Lupi laureato in scienze motorie; dalla dottoressa Ilaria Zambrini laureata in psicologia dello sport; da Maurizio Bruni responsabile tecnico, e dagli allenatori Vittorio Mandragora, Davide Turetta, Leonardo Savonarola, Sergio Pastorello, Fabrizio Tirocchi e Stefano Mangiavacchi.