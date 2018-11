Volley, dopo lo stop la Pallavolo Follonica riparte col derby in casa del Luca Consani

GROSSETO – Impegno di calendario imperdibile quello fra la pallavolo Follonica di Rossano Rossi e il Luca Consani Grosseto: si gioca domani sabato 10 novembre alle 21 alla palestra di via Azzurri d’Italia a Grosseto. Un derby tutto maremmano che vede di fronte il team ospite con 4 punti in classifica, ma con una gara in meno, e quello locale a quota 3 punti per effetto di una vittoria di misura, una sconfitta di misura e due ko.

«I derby – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – sono partite sempre affascinanti sotto tanti punti di vista. Il risultato non è mai scontato, c’è competizione, le giocatrici si conoscono tutte molto bene: sarà una partita aperta a tutto, speriamo che il vento giri a nostro favore. Intanto questa sosta forzata ci è servita come occasione per prepararci al meglio e per recuperare. Siamo pronti». La partita casalinga contro Santa Croce, per ordine della Federazione, dovrà essere recuperata entro la fine del mese.

La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo dopo una sosta forzata di due settimane, a causa dell’inagibilità causa maltempo del Palagolfo che ha costretto al rinvio dell’ultima gara casalinga delle azzurre contro l’Under 21 Lupi Santa Croce.

Palagolfo che non dovrebbe restare off limits ancora per molto, per i lavori di riparazione: già dal prossimo turno casalingo infatti la Pallavolo Follonica tornerà a giocare al palazzetto “Raul Micheli”; in caso contrario, tutti a San Vincenzo.

Il programma della 5a giornata – Serie C girone A

Pallavolo Delfino Brescia–Lupi Estintori San Miniato

Fanball Il Discobolo–Pallavolo Cascina

Entomox Peimar Calci–Volley Sei Rose Rosignano

U21-Lupi Santa Croce–Errepi Mtk Grosseto

Luca Consani Grosseto–Pallavolo Follonica

U21-Pediatrica Specialist–Volley Pantera Lucca

Baia del Marinaio Volley Cecina–Fiora Buggiano

La classifica:

Fiora Buggiano, Baia del Marinaio Volley Cecina 12 punti; Pallavolo Cascina 9; Entomox Peimar Calci 8; Volley Sei Rose Rosignano, Lupi Estintori San Miniato 7; U21-Pediatrica Specialist, Volley Pantera Lucca 5; Pallavolo Follonica, Errepi Mtk Grosseto 4; Luca Consani Grosseto, Pallavolo Delfino Pescia 3; Fanball Il Discobolo 2; U21-Lupi Santa Croce 0.