Tutte trasferte per le giovanili del Circolo Pattinatori e una maglia ricordo alla Blue Soccer

GROSSETO – Riprendono i campionati giovanili di hockey su pista con il Circolo Pattinatori Grosseto che mette in campo tre formazioni. I primi a scendere in campo saranno gli Under 15 Cieloverde che sabato alle 16,45 faranno visita al Sarzana.

Domenica alle 11 il Bora Bora Under 11, guidato da Alessandro Saitta, fa visita al Follonica B, mentre alle 11,30 il Cieloverde Under 17 di Marco Ciupi sarà impegnato sulla pista di Forte dei Marmi. Gli atleti grossetani cercheranno di riscattare subito il ko subito mercoledì sera nella tana dell’Hockey Viareggio (9-1 il risultato finale) nel recupero della seconda giornata. Per il CP Cieloverde è andato a segno Lorenzo Alfieri, al terzo centro stagionale.

Questa la Rosa: Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri (1), Blu Burroni, Casaburi, Leonardo Ciupi, Lapolla, Rossi, Cardi. All. Marco Ciupi.

Domenica, prima della sfida tra CP Edilfox e Follonica B, in programma alle 18 in via Leoncavallo, il presidente Stefano Osti consegnerà una maglia alla Blue Soccer, la squadra di calcio amatoriale creata nel 2015 dall’associazione Iron Mamme, composta da ragazzi autistici o con difficoltà psicologiche o motori. I ragazzi della Blue Soccer e i loro accompagnatori assisteranno alla partita e tiferanno per i i colori del CP Edilfox.