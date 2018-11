Seconda trasferta di fila per le ragazze del Volley Vigili del Fuoco: giocheranno a Pisa

GROSSETO – Appuntamento numero cinque del campionato di Prima Divisione di volley femminile per il sestetto grossetano dei Vigili del Fuoco che alle ore 18 scenderà sul terreno di gioco delle rivali del Cus Pisa per la seconda trasferta consecutiva in due settimane lontano dalle mura amiche.

Dopo la battuta d’arresto subita la settimana scorsa a Cascina, le giovani atlete allenate da coach Simone Canapicchi, sono determinate a recuperare i punti persi in casa delle pisane, ma per farlo dovranno avere una immediata reazione non solo tecnica, ma anche mentale.

La classifica, nonostante la squadra maremmana debba recuperare ancora un turno con l’Elba, rinviato nella terza giornata a causa delle difficili condizioni meteorologiche che non hanno permesso alle livornesi di arrivare nel capoluogo maremmano e che sarà recuperata sabato prossimo, non è poi così male. Infatti i Vigili del Fuoco occupano per il momento la quinta posizione con sette punti, a sole quattro lunghezze di distanza dalla prima, Lupi di San Miniato, ma a solo tre dal Cascina, secondo e a due dai sestetti di Pisa terzi, uno dei quali sarà proprio quello con cui si confronterà il sestetto grossetano.

Tutto questo per dire che il cammino della compagine di Via Carnicelli è stato piuttosto regolare. Il successo in terra pisana, potrebbe far fare un bel balzo avanti nel girone alla formazione maremmana che vuole diventare una sicura protagonista di questa stagione sportiva