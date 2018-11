Pro Loco, dalla bandiera verde all’impegno nel sociale: «Grazie, insieme possiamo fare ancora molto»

MARINA DI GROSSETO – «Finita la stagione estiva 2018 vogliamo, come di consueto, fare un consuntivo dell’attività svolta dalla nostra associazione. Esprimiamo la massima soddisfazione per le iniziative che siamo riusciti a mettere in atto ed avviare» a dirlo, in una nota, la Pro Loco di Marina e Principina.

«L’attività della Pro loco, come anticipato negli obiettivi 2018 – illustra la nota – ha voluto favorire l’avvio di una serie di relazioni che possano essere il fondamento per la costruzione di una rete di collaborazioni tra le aziende e le realtà del territorio, in modo da poter offrire, dal punto di vista dell’accoglienza, un’offerta turistica al passo con i tempi e, dal punto di vista sociale, delle azioni mirate per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della solidarietà e dell’azione del volontariato».

«Incontri con le scuole sulla sicurezza in mare e sul volontariato e la tutela del territorio, serate di informazione sull’attività dell’ Associazione Donatori Midollo Osseo, incontri tra i ragazzi delle scuole ed i dottori del reparto di Pediatria di Grosseto per insegnare il corretto stile di vita, organizzazione di raccolta fondi per la donazione di materiali al reparto di Pediatria, pulizie ambientali con i volontari Pro Loco, Grosseto al Centro e Dritti alla Meta, e molto altro.

Orgogliosamente abbiamo festeggiato e pubblicizzato il messaggio che ci è pervenuto dall’assegnazione della Bandiera Verde che ci vede tra le spiagge d’italia a misura di bambino assegnato dai pediatri italiani, la Pro Loco si è impegnata con tutti i mezzi affinchè questo messaggio venisse divulgato su tutto il territorio.

La strada intrapresa è solo all’inizio, l’obiettivo e di crescere ulteriormente tutti assieme.

INIZIATIVE 2018 REALIZZATE

– 1 Gennaio, Gara Podistica Amatoriale Maremmata “Memorial Domenico Picciocchi” (AVIS)

-5 Gennaio, Befana al Mare Festa in Piazza e calze per i Bambini (Centro di Promozione Sociale San Rocco);

– 7 Gennaio, Serata ADMO Concerto Gospel “Soong Taaba”;

– 24 Gennaio, “Progetto Pediatria 2017” Donazione 2 computer alla Pediatria di Grosseto;

– 11 Febbraio, Festa di Carnevale per i bambini delle scuole;

– 2 Marzo, Giornata studio Accademia dei Gergofili “Le pinete litoranee e la loro salvaguardia”, con il Comune di Grosseto e Università di Pisa, Dip.to Scienze Agrarie;

– 7 Aprile, Incontro con la Scuola Media di Marina di Grosseto “Lezione sul volontariato e sulla salvaguardia del territorio”, decoro delle dune e delle pinete litoranee;

– 28 Aprile – 1 Maggio, Festa di Primavera Mercato fiori e prodotti tipici con attività locali nelle vie del centro di Marina di Grosseto;

– 1 Maggio, Festival del Folklore raduno di 8 gruppi Folkloristici del territorio;

– 18 Maggio, “Teatro a Marina” Fight Club di Improvvisazione Teatrale;

– 19 Maggio, Social Tour Perù, Silvia Giannetti presentazione progetto;

– 26 Maggio, Educazione ambientale con la Scuola Media di Marina di Grosseto, volontariato pulizia pinete;

– 27 Maggio, Gara cicloturistica: Terza edizione del Mare-Vetta-Mare versione randonneur;

– 23-31 Maggio, NON TI RIFIUTO, mostra di arte del riciclo con gli studenti dell’istituto Superiore Leopoldo II di Lorena;

– da Maggio a Settembre, Urban Street Urban Street Photography, ogni fine settimana Esperienze di Fotografia;

– 8 Giugno, “Progetto Pediatria 2018” Serata benefica Concerto Gospel “Soong Taaba”;

– 9 Giungo, Giornata Bandiera Verde festeggiamenti assegnazione riconoscimento come “Spiaggia a Misura di Bambino” per Marina di Grosseto e Principina a Mare;

– 9 Giugno, Serata ADMO concerto: Tenerini e Sgherri cantano MOGOL;

– 9 Giugno – • BANDIERA VERDE “Bancarelle al Mare” Mercatino nelle vie del centro di Marina di Grosseto;

– 16 Giugno, Festa della Bandiera Blu con il gruppo Folkloristico San rocco e l’animazione per i bambini dell’Associazione Mantica scuola di Circo;

– 18 Giugno, Torneo Tennis ADMO, 5^ edizione;

– 23 Giugno, Inaugurazione Beach Arena del Marina Beach Contests 2018:

– 23 – 24 Giugno 2018 Beach Arena CAMPIONATO TOSCANO BEACH TENNIS – UNDER 12/14/16 MASCHILE/ FEMMINILE/MISTO

– 30 Giugno – 1 Luglio • “Bancarelle al Mare” Mercatino nelle vie del centro di Marina di Grosseto

– 1 Luglio Beach Arena: 2018 TAPPA “ CAT “ BEACH VOLLEY TOSCANA – BEACH VOLLEY

– 1 Luglio, Chiesa di San Rocco Orchestra da Camera C. Cavalieri – BAROCCO, NON SOLO!;

– 6 – 7 – 8 Luglio Beach Arena: CAMPIONATI ITALIANI FIT “ VETERANI OVER 40-45-50-55-60 “ – BEACH TENNIS

– 6 Luglio – 3 Agosto, Cromatica 2° Festival lirico e musicale 7 concerti nelle chiese di Marina e Principina;

– 10 Luglio, Beach Arena: Teatro in spiaggia: “Ulisse” spettacolo teatrale a cura di Giacomo Moscato;

– 14 – 15 Luglio Beach Arena: TAPPA CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 – BEACH VOLLEY

– 17 Luglio, Beach Arena: Teatro in spiaggia Incipit, presentazione e discussione libri, Giacomo Moscato;

– 21 – 22 Luglio 2018 Torneo di Beneficenza SUMMER DESTINATION 4° – BEACH VOLLEY

– 22 Luglio – 2 Agosto, Vox Mundi Festival, 11^ edizione 3 serate di musica internazionale area spettacolo Principina a Mare;

– 4 – 5 Agosto “Bancarelle al Mare” Mercatino nelle vie del centro di Marina di Grosseto

– 9 Agosto, Presentazione Calendario Orfeo 2019 per Progetto Pediatria 2018

– 17 – 18 Agosto, Piccante in Fiera, L’evento del Peperoncino, 6° Edizione;

– 1 – 2 Settembre “Bancarelle al Mare” Mercatino nelle vie del centro di Marina di Grosseto

– 29 – 30 Settembre “1st Maremma’s 50 miles – Long Distance Invitational Race”. Per la prima volta in Italia!! 24 atleti di caratura mondiale a Marina di Grosseto

– 19 Ottobre Giornata Studio Accademia dei Georgofili sull’erosione delle coste toscane. Incontro tra tecnici e studiosi per la salvaguardia del territorio. Hotel Terme Marine Leopoldo II Marina di Grosseto

– 30 Ottobre Festa di Halloween per i bambini con attrazioni itineranti per il paese, dolci e gichi per tutti.

– 08 Novembre evento “Progetto Pediatria 2018” degustazione vini e formaggi presso Libreria Palomar di Grosseto e vendita Calendario “Orfeo 2019” per l’acquisto di macchinari per il reparto di pediatria dell’Ospedale di Grosseto.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA REALIZZARE

• dal 08 Dicembre al 07 Gennaio serate di teatro nella sala comunale con “match di Improvvisazione teatrale” e commedie di compagnie locali

• 22-23 Dicembre Carro di babbo natale con parata itinerante nella frazione insieme ad un centro equestre locale. Festa in piazza e consegna doni ai bambini.

• 5-6 Gennaio Festa della Befana serata in piazza e la mattina incontro con i bambini per la consegna delle calze

«Il primo ringraziamento è doveroso farlo ai numerosi soci che rappresentano e fanno in modo che l’associazione Pro loco possa essere una realtà del territorio di Marina di Grosseto e Principina a Mare – conclude l’associazione – un sincero ringraziamento a tutte le aziende che hanno sostenuto la nostra associazione permettendo di organizzare, patrocinare, finanziare e sostenere un anno di iniziative che oltre a portare un’ampia visibilità al nostro territorio, hanno fatto in modo di consolidare ulteriormente la comunità di Marina di Grosseto e Principina a Mare. Siamo certi di aver dato un ottimo ritorno di immagine ai nostri sostenitori che erano presenti in tutte le iniziative. All’Amministrazione Comunale con la quale si è stretta una proficua collaborazione che ha permesso la realizzazione di vari eventi».