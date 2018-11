Nuovo coordinatore per “È ora” «Confermiamo il sostegno alla maggioranza»

MANCIANO – Il gruppo civico “È ora” che alle scorse elezioni ha appoggiato il sindaco Mirco Morini e i candidato Valeria Bruni e Fiorenzo Dionisi ha un nuovo coordinatore: si tratta di Francesco Mazzoli, che prende il posto di Alberto Bertinelli. Mazzoli conferma il sostegno del gruppo alla maggioranza che governa il comune: «Lavorerò per l’ampliamento civico del gruppo. Come prima cosa cercherò un maggior coinvolgimento del gruppo da parte dell’amministrazione come da programma, promuovendo la partecipazione attiva sulle scelte amministrative».