GROSSETO – Quindici persone sono rimaste ferite in un maxi incidente nella serata di venerdì 9 novembre.

Per cause ancora in corso di accertamento, in località Spadino, alle porte di Grosseto, si sono scontrati due furgoni che trasportavano braccianti agricoli.

Alcuni di loro sono stati trasportati all’ospedale di Orbetello, e cinque, i più gravi, all’ospedale di Grosseto. Qualcuno ha invece rifiutato il ricovero avendo solo riportato ferite lievi. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Aggiornamento delle 19,30

Anche un’auto è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto personale medico del 118, della Croce rossa e la polizia municipale di Grosseto.