Parcheggio dell’ospedale chiuso per tre giorni. Via ai lavori, ma niente asfalto

GROSSETO – Da lunedì 12 a mercoledì 14 novembre, il parcheggio sterrato dietro al presidio ospedaliero del Misericordia sarà chiuso.

Non sarà possibile parcheggiare per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione dell’area (non l’asfaltatura, che al momento non è prevista), al fine di renderla più idonea al transito dei mezzi e dei pedoni. Resterà accessibile il parcheggio asfaltato accanto all’area interessata dai lavori.