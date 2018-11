Incidente stradale in città: investito in sella alla bicicletta

GROSSETO – Un uomo è stato investito ieri sera, poco prima delle 19.30, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L’incidente è avvenuto in via Adige a Grosseto. L’uomo, 30 anni, è stato trasferito in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Il ciclista era cosciente al momento in cui è stato soccorso.