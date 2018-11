Giovanili della Gea: prima esterna a Piombino per gli Under 18, le ragazze in casa contro il Pisa

GROSSETO – Prima trasferta dell’anno per la Maregiglio Under 18 che sabato alle 16 sarà impegnata sul parquet di Piombino. I ragazzi di Pablo Crudeli, dopo aver travolto l’Elba Rekord con un inequivocabile 109-22, puntano a rimanere sulla scia delle imbattute Argentario e Meloria che guidano la classifica con sei punti.

Domenica mattina alle 11, al Palasport di via Austria, invece le ragazzine del Simply Market Under 14, guidate da Luca Faragli, ospitano lo Sport Ies Pisa. Turno di riposo per il quintetto maschile Under 14 affidato a Elena Furi.