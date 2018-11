Autotreno si incastra mentre fa manovra: traffico bloccato

GROSSETO – La strada del Polesine, nel comune di Grosseto, è al momento bloccata nei pressi del ponte sul fiume Bruna per un autotreno che, per fare manovra, si trova in difficoltà. I Vigili del fuoco stanno intervenendo per risolvere la situazione. Sul posto i Carabinieri che hanno provveduto momentaneamente a chiudere il transito al traffico per consentire le operazioni di soccorso.