CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un’auto è uscita di strada solo pochi minuti fa, sulla Castiglionese, tra Castiglione della Pescaia e Grosseto. La vettura stava viaggiando in direzione Castiglione quando per cause in corso di accertamento è sbandata uscendo fuori strada e cappottandosi. Il conducente, 49 anni, castiglionese, è stato estratto dall’abitacolo, immobilizzato dalla Croce rossa di Castiglione e trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso.

I Vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto a Gpl. Sul posto anche i Carabinieri. La strada è momentaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.