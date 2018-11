Il ricordo di Lorenzo e Sara vivrà nella sezione Avis a loro dedicata

CAPALBIO – Sabato 10 novembre alle ore 9,30, al civico 46 di via Puccini (locali ex Asilo), è in programma l’inaugurazione della sede Avis di Capalbio e, con l’apposizione di una targa dedicata, sarà intitolata a Lorenzo Cresini e Sara Timordidio.

Giovanissimi appena ventunenni ma con un profondo senso di responsabilità verso il prossimo, Lorenzo e Sara oltreché prestare il loro servizio come volontari nella locale sede della Racchetta e della Croce Rossa erano donatori del sangue.

Nell’ottobre 2014 il gruppo Avis Capalbio nel decennale della sua fondazione, aveva piantumato un albero di limone in memoria di Lorenzo e Sara, nel cortile dinnanzi agli spazi dell’associazione di volontariato ambientale la Racchetta. In accordo con le famiglie, il presidente Franco Romani e il consiglio della sezione Avis di Capalbio sabato 10 novembre gli dedicano la nuova sede della sezione.