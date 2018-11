Presentazione dell’osservatorio turistico: «Gettate basi solide per nuove politiche di promozione»

MASSA MARITTIMA – «Osservatorio Turistico di Destinazione: ampia presenza degli operatori di Massa Marittima al primo incontro che si è tenuto ieri a Follonica» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Si è svolta a Follonica – illustra la nota – la presentazione dell’OTD, il nuovo Osservatorio Turistico di Destinazione previsto dall’ambito territoriale omogeneo Maremma Toscana, Area Nord, nato con la nuova normativa regionale sul Turismo, e inserito anche nel protocollo sottoscritto con Toscana Promozione Turistica. L’iniziativa era rivolta a tutti gli operatori del settore turistico – ricettivo degli otto Comuni della provincia di Grosseto che fanno parte dell’ambito, tra cui Massa Marittima».

«Siamo molto soddisfatti di come è andato l’incontro – ha commentato l’assessore al turismo del Comune di Massa Marittima, Marco Paperini – perché, per chi lavora nel turismo, era molto importante partecipare in quanto l’Osservatorio da un lato sarà utile per misurare e monitorare la sostenibilità e la competitività della destinazione turistica attraverso una dettagliata analisi dei dati e, dall’altro, proprio attraverso il dialogo ed il confronto con gli operatori del settore potremo elaborare le nuove politiche di promozione. Mi fa anche molto piacere – ha concluso Paperini – l’ampia partecipazione degli operatori e rappresentanti delle associazioni di Massa Marittima a cui abbiamo offerto la nostra piena disponibilità per lavorare insieme verso quello che rappresenta ormai il futuro dello sviluppo turistico del nostro territorio».