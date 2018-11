Piano casa, in arrivo 22 appartamenti pubblici: «Salvato il finanziamento di 4 milioni di euro»

GROSSETO – Sarà rilocalizzato alla frazione delle Stiacciole il finanziamento di edilizia economica e popolare che fino ad oggi insisteva sugli edifici in costruzione di via de’ Barberi, a Grosseto.

“L’operazione – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è il frutto dell’abilità di amministratori e tecnici del Comune, resa possibile anche grazie alla disponibilità dell’assessore regionale Ceccarelli. Un’operazione che si è resa necessaria anche a causa del problema purtroppo cristallizzato dell’area Peep di via de’ Barberi, su cui la procedura fallimentare complicata e ancora pendente non permette al Comune una soluzione a breve termine”.

“L’azione nasce anche dalla volontà di scongiurare la perdita di una linea di finanziamento di quasi 4 milioni di euro proveniente dal piano nazionale di edilizia abitativa – chiarisce il Comune in una nota -il Comune di Grosseto, in sinergia con Edilizia Provinciale Grossetana Spa, ha chiesto e ottenuto di poter utilizzare questa importante somma su una zona diversa. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti proprio ieri ha concesso il nulla osta all’operazione”.

Alle Stiacciole, così, sorgeranno 22 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sempre nella frazione, sorgerà anche un centro di servizio a corredo del nuovo complesso per ospitare varie attività commerciali.

“Crediamo fortemente nelle politiche abitative come strumento necessario ed efficace di benessere e coesione sociale – conclude Vivarelli Colonna –. La casa è e deve essere un diritto fondamentale come sostegno indispensabile alla famiglia ed è per questo che il nostro impegno sarà al massimo”.