Niente feste di Natale, protesta della Pro Loco: «Il Comune non ci dà i soldi»

PORTO ERCOLE – «Per questo anno la Pro Loco di Porto Ercole non potrà organizzare le feste natalizie sotto il tendone in quanto l’attuale amministrazione comunale ci ha comunicato verbalmente che non intende finanziare tale evento» a farlo sapere è l’associazione.

«Dopo dodici anni – prosegue la Pro Loco – non potremo organizzare una manifestazione consolidata che era dedicata principalmente alla socialità del paese e permetteva a tutti di passare pomeriggi e serate in allegria nel periodo natalizio. L’amministrazione ci ha comunicato, poi, che gli eventi e gli spettacoli, per quanto riguarda Porto Ercole, saranno gestiti dal delegato nominato dal sindaco nell’ultimo consiglio comunale»