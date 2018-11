Nasce un percorso di alta formazione per imprenditori: è il “Minimaster del valore”

GROSSETO – É prevista per mercoledì 14 novembre, alle 14 nella sede di viale Monte Rosa 196, la giornata di presentazione del “Minimaster del valore” organizzato da Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con l’Accademia del valore. Si tratta di un percorso strategico in marketing e vendite rivolto agli imprenditori che vogliono implementare il valore della propria azienda, essere più competitivi sul mercato e acquisire maggiori clienti.

Il percorso di alta formazione sarà strutturato come un vero e proprio programma di allenamento, che gradualmente creerà una nuova mentalità aziendale, accrescendo il valore e l’unicità dell’impresa. La finalità è, infatti, quella di accompagnare i partecipanti passo dopo passo, in modo che acquisiscano tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dei loro obiettivi di valore. Otto gli appuntamenti previsti da novembre a giugno, suddivisi in tre fasi. La prima riguarderà la comunicazione intelligente 2.0, il brand positioning 2.0 e la comunicazione in pubblico 2.0. La seconda spiegherà come creare valore e come fidelizzare e duplicare i clienti. La terza parlerà delle regole per una leadership efficace e delle tecniche efficaci per la vendita, con l’aggiunta di un modulo bonus. È possibile iscriversi al Minimaster completo oppure a uno o più moduli. Chi completerà l’intero percorso potrà seguire anche una lezione aggiuntiva, dedicata unicamente a coloro che avranno compiuto integralmente il programma di allenamento. Oltre alle giornate di corso in aula, infatti, gli imprenditori saranno costantemente affiancati, tra una giornata di formazione e l’altra. Per informazioni collegarsi al sito http://minimasterdelvalore.it. Per iscriversi alla presentazione gratuita contattare l’agenzia formativa Assoservizi al numero 0564.468811 oppure scrivere all’indirizzo formazione@assoservizi.eu