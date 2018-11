Maltempo, visita del presidente Rossi in Maremma: «L’amministrazione era assente»

ORBETELLO – «Apprendiamo con stupore e con una certa preoccupazione l’assenza di una delegazione del Comune di Orbetello all’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a palazzo Aldobrandeschi tra il Governatore Rossi, accompagnato dal capogruppo Pd Marras, e i sindaci dei territori che hanno subito ingenti danni a causa del maltempo» a dirlo in una nota è il segretario dell’Unione Comunale Pd di Orbetello, Mauro Barbini.

«Un ringraziamento, invece, va alla Regione Toscana – prosegue il segretario – e ai suoi rappresentanti per la prontezza con cui hanno risposto nella fase di emergenza e per la somma di 5 milioni di euro stanziati per poter far fronte ai primi interventi, in particolare al ripascimento delle spiagge che, durante quest’ultima mareggiata, sono state letteralmente spazzate via, mettendo a rischio l’intera stagione 2019 con gravi ripercussioni sull’intero tessuto economico della nostra zona».

«Proprio ieri sera – conclude Barbini – è giunta la notizia che il Governo ha accolto lo stato di emergenza per le 11 Regioni che ne avevano fatto richiesta e questo apre ulteriori prospettive per la riqualificazione delle aree danneggiate e per i risarcimenti dei danni avuti anche in ambito agricolo. Ci auguriamo che la mancata partecipazione all’incontro sia dovuto a impegni improcrastinabili da parte dei nostri amministratori e non sia un segnale di disinteresse per situazioni di primaria importanza di tutto il nostro territorio».