Maltempo: «Abbiamo ricevuto la commissione ambiente. L’opposizione ha preferito non partecipare»

ORBETELLO – «Il Consigliere Comunale Barbini è poco informato e, ultimamente, il gruppo pd è estremamente distratto: venerdì scorso la Commissione Regionale protezione civile, ambiente e lavori pubblici è stata in visita ad Orbetello insieme con il Sindaco Casamenti, il Senatore Berardi e il Consigliere Poccia per verificare i danni del maltempo» così Patto per il Futuro risponde alle critiche mosse dal segretario dell’unione comunale Pd lagunare all’amministrazione comunale per la mancata partecipazione all’incontro con il presidente Rossi.

«Una verifica – prosegue la maggioranza – che si è svolta sotto una pioggia battente e ha interessato Ansedonia, Feniglia, fascia osa Albegna e Talamone, incontrando anche gli operatori del settore. Lunedì mattina sono state immediatamente inviate in Regione le cifre dei danni sostenuti dal Comune per la parte pubblica e, a breve, saranno inviati quelli per la parte privata, dato che la scadenza è il giorno 8 novembre. Quindi avevamo praticamente già fatto tutto essendo stati tra i pochissimi Comuni ad avere avuto direttamente in loco la commissione regionale competente».

«Ci dispiace però, e questa non è purtroppo una novità – conclude Patto per il Futuro – che nessuno dell’opposizione Pd locale sia venuto con noi a fare la verifica dei danni sotto la pioggia. Una cosa che ci ha creato stupore e una certa preoccupazione. Ci auguriamo che la mancata partecipazione dei consiglieri di opposizione pd alla verifica sia stata dovuta ad impegni improcrastinabili e non sia un segnale di disinteresse nei confronti dei cittadini».