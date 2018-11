Ladri rubano 70 mila euro dalla cassaforte di una casa: beccati dalle telecamere

GROSSETO – Sono state le immagini dell’impianto di videosorveglianza a indirizzare le indagini dei Carabinieri del Norm dei Carabinieri della Compagnia di Grosseto e della stazione di Castiglione della Pescaia.

Sono così finiti in carcere su esecuzione di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica tre uomini: un grossetano di 27 anni e due uomini di Cerveteri di 45 e 39 anni. I tre, nello scorso luglio, si erano intrufolati in una casa di Castiglione della Pescaia e, con un frullino avevano tagliato la cassaforte. Gli stessi tre uomini avevano compiuto un furto analogo ad Albinia, nel comune di Orbetello, rubando complessivamente oro e monili oltre a 70 mila euro in contanti.

Le telecamere in orario compatibile con quello del furto però le telecamere avevano ripreso il veicolo di una società di autonoleggio di Cerveteri (Roma).

Le attività investigative anche con monitoraggio Gps e intercettazioni hanno permesso di identificare gli indagati del furto. Il grossetano è anche indagato in concorso con alcuni complici ancora ignoti, per un tentato furto sempre in abitazione, della fine di ottobre. Il giovane il 27 del mese scorso è stato infatti sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri mentre tentava di fuggire dopo un tentativo di furto in abitazione in una zona residenziale del capoluogo. L’uomo era già stato denunciato per quell’episodio e attualmente è ai domiciliari, mentre gli altri due si trovano in carcere a Civitavecchia.