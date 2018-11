La Pugilistica Argentario si mette alla prova con il campionato italiano di competition

MONTE ARGENTARIO – Prossimo esordio della nuova squadra della Pugilistica Argentario 2018/19, che si prepara al primo impegno ufficiale del 17 e del 18 novembre a Roma presso il Palasantoro. L’occasione è il campionato italiano Amatori ad eliminazione diretta di boxe competition.

Il tecnico Fiorelli ha selezionato gli atleti Dennis Schiano, Raffaele Bracci, Tommaso Palombo, Mirco Trillocco e Marino Mollica, dopo un lavoro di anni e per un evento che servirà loro per testare il livello raggiunto. “Allenamenti difficoltosi – ha detto Fiorelli – la palestra non è ancora definita a causa di cavilli burocratici ma siamo fiduciosi in una sollecita soluzione”.

Anche quest’anno nuove divise per i ragazzi della Pugilistica Argentario, donate da alcuni loro sostenitori e simpatizzanti.