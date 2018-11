Incontro in Regione per la ex Sitoco, il sindaco annuncia: «Sarà presente anche la proprietà»

ORBETELLO – «Mercoledì 14 novembre il Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, il delegato ai Lavori Pubblici ,Roberto Berardi, e l’Assessore all’Urbanistica, Luca Teglia, saranno a Firenze per un importante incontro fissato da tempo con i vertici regionali per fare il punto della situazione sulla Ex Sitoco» ad annunciarlo è il primo cittadino lagunare in una nota.

«All’incontro – illustra il sindaco – sarà presente anche la proprietà. Come tutti sanno la ex Sitoco è una proprietà privata con doppio vincolo della Soprintendenza e inoltre Sin ovvero Sito di interesse nazionale, che comporta autorizzazioni da parte del Ministero dell’ambiente per ogni più piccolo intervento»